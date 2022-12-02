Не менее 46 тысяч рублей: жители России назвали размер желаемой пенсии

Жители России считают приемлемой пенсию в 46,4 тыс. рублей в месяц. Об этом свидетельствуют результаты исследования сервиса Superjob. За год запросы к уровню пенсии среди россиян выросли на 7,9%. В прошлом году россияне назвали достойной пенсию в размере 43 тыс. рублей.

Согласно данным опроса, мужчины считают приемлимой пенсию в 47,2 тыс. рублей, женщины – 45,5 тыс. рублей.

Самый высокий уровень запросов по размеру пенсионной выплаты среди жителей мегаполисов зафиксирован в Москве (50,8 тыс. рублей), Санкт-Петербурге (48,2 тыс. рублей) и Екатеринбурге (47,5 тыс. рублей). Также в лидеры попали Владивосток (47,2 тыс. рублей), Тюмень (46,7 тыс. рублей) и Хабаровск (46,6 тыс. рублей).

Самыми скромными в пенсионных притязаниях оказались жители Ярославля, они считают достойной сумму в 41,3 тыс. рублей. Также низкие пенсионные запросы у жителей Ижевска и Липецка – 41,5 тыс. рублей.

Опрос проводился со 2 по 30 ноября в 376 городах во всех федеральных округах России среди 1600 респондентов старше 18 лет.

Надо отметить, что, согласно данным Пенсионного фонда России, средний размер пенсии по стране в третьем квартале текущего года составил 18,5 тыс. рублей.

С 1 января 2023 года пенсии неработающих пенсионеров будут проиндексированы на 4,8%. Средний размер страховой пенсии по России составит 21,9 тыс. рублей.

Москва, Наталья Петрова

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