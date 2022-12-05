В Совфеде предложили наказывать за нарушения при проверке газового оборудования

Российские сенаторы предложили ввести наказание за нарушения во время проверок газового оборудования в многоквартирных домах. Работа над пакетом поправок активизировалась на фоне недавних происшествий, пояснил глава комитета Совфеда по федеративному устройству и региональной политике Андрей Шевченко.

«Весь необходимый пакет законопроектов подготовлен, его необходимо принимать. Думаю, что сейчас эта работа будет активизирована. К сожалению, когда подобные инциденты происходят, законодательный процесс активизируется», – приводит слова Шевченко РИА Новости.

За минувшие сутки взрывы газа произошли в Нижневартовске, Ярославле и городе Заволжье Нижегородской области. В ХМАО-Югре шесть человек погибли, девять пострадали, еще семь могут находиться под завалами.

Москва, Наталья Рязанова

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