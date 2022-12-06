Треть россиян отказывается от рыбы в рационе из-за высокой цены

Абсолютное большинство россиян (96%) хотят есть рыбу и морепродукты чаще. Но почти треть (31%) отказывается от покупки рыбы по причине высокой цены, следует из данных исследования Аналитического центра НАФИ.

Половина опрошенных призналась, что главный фактор при выборе рыбы – цена. 31% отказывается от покупки этого продукта из-за дороговизны. Порядка 81% опрошенных покупают рыбу каждый месяц, из них 36% – один или несколько раз в неделю.

Чаще всего она оказывается в корзине у женщин (37%), людей в возрасте 35-44 лет (41%), семейных россиян (37%) и граждан с высоким доходом (62%). Реже рыбу покупают люди с низким достатком (22%), одинокие (19%) и россияне 18-24 лет (33%).

Более половины респондентов любят рыбу за пользу (69%), вкус (52%), простоту приготовления (22%). Половине опрошенных продукт нравится тем, что помогает разнообразить рацион. Чаще всего россияне выбирают на прилавках скумбрию (33%), сельдь (32%), горбушу (27%).

Директор стратегических проектов Аналитического центра НАФИ Ирина Гильдебрандт отметила, что детям и подросткам нужно больше рассказывать о пользе рыбы. А для взрослых была бы полезна общенациональная программа по повышению доступности рыбной продукции, в том числе расширение ассортимента доступных сортов, пишут «Известия».

С начала года Россия нарастила экспорт рыбы и морепродуктов, добытых в Приморье и Сахалинской области. Поставки в Индонезию увеличились почти в пять раз, а в КНДР – почти в четыре.

Москва, Наталья Рязанова

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