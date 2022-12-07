Россияне назвали размер бюджета на новогодние подарки

Более половины (55%) опрошенных россиян заранее копят на празднование Нового года. И порядка 12,4% респондентов планируют потратить на новогодние подарки от 25 до 50 тыс. рублей, следует из данных опроса «АльфаСтрахования».

Почти поровну набралось тех, чей бюджет на подарки к Новому году составит 5-10 тыс. рублей (29,5%), от 10 до 15 тыс. рублей (25,8%) и от 15 до 25 тыс. рублей (27%). 12,4% опрошенных готовы потратить 25-50 тыс. рублей на радость для друзей и близких. Почти 40% оказались не готовы отказаться от подарков. Часть опрошенных согласилась не получать подарки к Новому году в обмен на новогоднее застолье в ресторане или ящик шампанского.

Респонденты признались, что больше всего тратят на продукты к праздничному столу – 25%, подарки – 23%, особые деликатесы – 17%. А вот на фейерверках (23,5%) и праздничных нарядах (16,6%) опрошенные готовы сэкономить. При этом, 32,6% планируют потратить на новогодний стол 15-25 тыс. рублей, еще 28% – от 5 до 10 тыс. рублей, приводит данные агентство «Прайм».

В преддверии новогодних праздников в 2021 году 6% россиян готовы были взять кредит на празднование Нового года, 19% вообще отказались от трат на новогодние праздники.

Москва, Наталья Рязанова

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