Пора доставать зонты: на Москву идут тропические ливни

На Москву надвигаются тропические ливни. Об этом сообщил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«В понедельник достаем зонты: в разгар декабря москвичей ждет настоящий тропический дождь», – сказал специалист в видеобращении в Telegram. По его словам, на столицу прольется небывалое в первом зимнем месяце суточное количество осадков.

«По моделям – это от 23 до 33 мм интенсивного обложного дождя, что составляет до 40-60% от всей месячной нормы. Из-за чего снежный покров «сдуется» почти в три раза», – сказал Тишковец. Он добавил, что 12 декабря в Москве будет установлен абсолютный суточный рекорд осадков за всю столичную метеоисторию декабря. Прежний максимум, по его словам, «держался с 1981 года, когда было 23 мм».

Отметим, что балканский циклон принес в Центральную Россию аномальные снегопады. Так, в российской столице за сутки выпало 14 см осадков – 25% от месячной нормы. «Если еще вчера утром на главной столичной метеостанции ВДНХ снег был толщиной всего 6 см, то сегодня, с опережение графика на целый месяц, выросли настоящие январские сугробы высотой 20 см <…> Это климатические показатели первой декады января», – рассказал Тишковец.

Согласно прогнозу метеорологов, в воскресенье, 11 декабря, в Москве из-за прохождения мощного средиземноморского циклона наступит оттепель, температура воздуха будет держаться около нуля, в Подмосковье ожидается до плюс трех градусов тепла. По словам Тишковца, «вечером временами осадки в виде влажного снегопада, ледяного дождя, дождя и гололеда».

Москва, Наталья Петрова

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