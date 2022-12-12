Европейскую часть России ждет новый удар непогоды

В первой половине недели на всей европейской территории России ожидаются сильные осадки и гололедица. С таким прогнозом выступил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. Заметное похолодание наступит в столичном регионе в четверг, 15 декабря.

По словам специалиста, особенно сложными погодные условия будут для автомобилистов: сильные осадки будут существенно ухудшать видимость, также «будут сужаться дороги», передает ТАСС. непогоду принесет южный циклон.

Согласно прогнозу Гидрометцентра, метель с сильными порывами ветра прогнозируется в Вологодской, Псковской и Новгородской областях. Сильные дожди с ветром ожидаются в Смоленской, Калужской, Ярославской, Владимирской, Ивановской, Брянской, Курской и Орловской областях. В Татарстане прогнозируется сильная гололедица и сильные осадки, В Пермской крае – сильный снег. На юг России – в Крым и Краснодарский край – придут сильные дожди. На Кубани дожди будут переходить в мокрый снег.

В Московском регионе во второй половине недели прогнозируется похолодание. Понижение температуры начнется в четверг. Ночью столбики термометров опустятся до минус 10 градусов, днем ожидается до минус 6 градусов. В выходные морозы усилятся, ночью температура будет снижаться до минус 18-19 градусов, днем ожидается, до минус 6-11 градусов.

Москва, Наталья Петрова

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