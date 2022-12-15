Володин предупредил американцев о вырождении

Закон о легализации однополых браков осложнит жизнь обычных семей в США, считает спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин. Он предупредил, что выбранный Америкой путь может привести к вырождению нации.

«Обычным семьям будет непросто. Теперь в США понятия брака как союза между мужчиной и женщиной не существует. Вся их пропаганда, а также создание дополнительных условий направлены на поддержку однополых браков», – написал Володин в своем телеграм-канале.

По его данным, за последние семь лет однополые браки в Штатах регистрируют почти в 2,5 раза чаще, а число операций по смене выросло в 50 раз за 10 лет.

«Путь, избранный Вашингтоном, однозначно приведет к большим проблемам американского общества и вырождению нации», – подвел итог политик.

13 декабря президент США Джо Байден подписал закон «Об уважении брака», который легализовал однополые браки на федеральном уровне.

Вашингтон, Наталья Рязанова

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