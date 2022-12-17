Минобороны опровергло продление службы по призыву

Минобороны РФ не планирует продлевать срок службы по призыву, заявил военный комиссар Московской области полковник Алексей Астахов. Он опроверг сообщения о вероятном увеличении срока службы для призывников.

В МО РФ напомнили, что срок службы установлен статьей 38 Федерального закона «О воинской обязанности и военной службе».

«Статьей 38 установлено, что срок военной службы для военнослужащих, проходящих военную службу по призыву, составляет 12 месяцев. В настоящее время каких-либо изменений законодательства в части изменения сроков военной службы по призыву не предлагается», – приводит слова Астахова пресс-служба министерства.

В России проведена частичная мобилизация в связи с проведением специальной военной операции по защите населения Донбасса. Мобилизация вызвала у граждан множество вопросов о возможных изменениях в правилах службы по призыву.

Москва, Наталья Рязанова

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