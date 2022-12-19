В Госдуме поддержали идею изменить порядок оплаты ЖКУ

Фонд «Институт экономики города» предложил изменить порядок сбора платы за жилищно-коммунальные услуги. Деньги предложено собирать на специальный счет, чтобы жильцы могли проследить их целевое использование. В Госдуме поддержали инициативу, пишут «Известия».

Сейчас плата за ЖКУ от граждан поступает на счет управляющей компании и становится ее собственностью. Невозможно проследить, куда деньги идут дальше. Новая система добавит прозрачности: средства перейдут УК только после одобрения платежа советом дома. Жильцы смогут убедиться, что их деньги пошли именно на нужды их дома.

Россияне смогут сами выбрать порядок оплаты ЖКУ, если предложение примут.

«Сегодня оплата содержания общего имущества дома авансируется на 100% независимо от того, насколько хорошо и в полном ли объеме оказаны услуги. Но заранее УК следует платить только около 30%. Поэтому мы поддерживаем идею», – сказал «Известиям» первый зампредседателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Павел Качкаев.

По его словам, депутаты постараются внести инициативу в Госдуму в следующем году.

Задолженность россиян за ЖКУ за год выросла на рекордные 7,6%. Сумма долга в первом квартале 2022 года составила 804,5 млрд рублей. При этом, в Госдуме предложили возвращать ряду россиян часть платы за услуги ЖКХ. Например, многодетным семьям планируется возмещать полную сумму платежей, пенсионерам старше 65 лет – 70%.

Москва, Наталья Рязанова

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