ЕГЭ останется в очном формате – Рособрнадзор

Единый госэкзамен (ЕГЭ) останется очным, а новые вопросы в курсе истории появятся как минимум через год, сообщил глава Рособрнадзора Анзор Музаев. Он отметил, что смена формата может оказаться на пользу выехавшим из России гражданам, но не образованию.

«Мы не рассматриваем формат дистанционной сдачи. Есть определенная часть ребят с ограниченными возможностями здоровья, они и так имеют право сдавать удаленно. А тем более сейчас создавать условия для перебежчиков, зачем это надо? Мы не видим смысла, этим только они могут воспользоваться», – приводит слова Музаева «Интерфакс».

В 2023 году ЕГЭ можно сдать досрочно с 20 марта по 19 апреля, в основном потоке – с 26 мая по 1 июля. Музаев напомнил, что проживающие за границей могут сдать экзамен в центрах Россотрудничества, но тоже лично.

Вопросы по событиям новейшей истории России могут включить в ЕГЭ через год после введения нового учебника в школьную программу. Количество вопросов также будет зависеть от того, с какого класса начнется изучение истории по новым учебникам.

Роспотребнадзор не станет рекомендовать защитные ограничения на федеральном уровне в связи с ростом заболеваемость гриппом и ОРВИ. Эпидемиологическая ситуация в России не требует введения подобных мер.

Москва, Наталья Рязанова

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