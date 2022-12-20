Почти половина россиян одобряют запрет на использование иностранных слов

Четверо из десяти россиян поддерживают введение ограничений на использование заимствований в языке. Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного сервисом SuperJob.

Ранее Госдума приняла в первом чтении законопроект о защите русского языка, ограничивающий использование заимствованных слов, если для них существуют русские синонимы. Согласно результатам опроса, 41% россиян одобряют подобные меры.

Напротив, 36% респондентов не видят смысла в запрете иностранных слов. «Заимствование – естественный процесс для любого живого языка. Не являются исконно русскими, однако давно вошли в наш язык такие слова как, например, кефир, бюджет, телефон и т. д.», – указывают противники инициативы.

При этом родители выступают за ограничение использования заимствований чаще, чем бездетные россияне (48% против 35% соответственно). Также чем старше респонденты, тем больше среди них противников иностранной лексики: если среди опрошенных до 34 лет их 29%, то среди тех, кто старше 45 лет, – уже 47%.

На первом месте среди особенно раздражающих заимствований – слово окей, в список попали также такие слова, как ресепшн, челлендж, триггер, пати, хайп, лайфхак, фейк, лонгрид, коуч, лайтовый, хендмейд, скиллы и почие.

В опросе приняли участие 1600 представителей экономически активного населения, проживающих в 379 населенных пунктах всех округов страны.

Москва, Зоя Осколкова

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