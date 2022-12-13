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Вторник, 13 декабря 2022, 17:50 мск

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Госдума одобрила законопроект о защите русского языка от иностранных заимствований

Сегодня нижняя палата российского парламента приняла в первом чтении законопроект о введении контроля за соблюдением должностными лицами и гражданами норм русского литературного языка. Документ направлен на защиту русской речи от чрезмерного употребления иностранных слов.

«Проект федерального закона предполагает недопустимость использования иностранных слов, за исключением не имеющих общеупотребительных аналогов в русском языке, перечень которых содержится в нормативных словарях. Указанная проектируемая норма направлена на защиту русского языка от чрезмерного употребления иностранных слов», – отмечено в пояснительной записке.

Законопроект вводит такие понятия, как нормативные словари, грамматики и справочники, фиксирующие нормы современного русского литературного языка при его использовании в качестве государственного. Планируется, что определять требования к составлению такой литературы будет правительство на основании предложений соответствующей комиссии.

«Принятие проекта федерального закона позволит повысить общий уровень грамотности граждан, корректность использования государственного языка РФ, обеспечить контроль за качеством подготовки «единого корпуса» грамматик, словарей, справочников, а также соблюдение всеми должностными лицами норм и правил современного русского литературного языка», – подчеркивается в пояснительной записке к документу.

Москва, Мария Соколова

© 2022, РИА «Новый День»

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