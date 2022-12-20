Ограничений нет: в МЧС уточнили правила запуска фейерверков на Новый год

МЧС России не устанавливает никаких ограничений на использование пиротехники в новогоднюю ночь, заявил директор департамента надзорной деятельности и профилактической работы министерства Ринат Еникеев.

«Как сотрудник МЧС России публично заявляю, что ограничений и запретов на использование пиротехнической продукции в новогоднюю ночь по линии рисков, о которых предупреждает МЧС России, не существует», – цитирует его ТАСС.

Пресс-служба министерства опубликовала памятку с советами, как правильно выбрать пиротехнику, чтобы она была безопасна. Например, внутри жилья можно использовать бенгальские огни и настольные фонтаны, но лучше не подходить у ним ближе полуметра.

Для улицы подойдут петарды или наземные фейерверки не выше 3-го класса опасности. После активации нужно отойти на 5-20 метров в зависимости от вида пиротехники. Изделия 4-го и 5-го классов опасности в МЧС посоветовали оставить профессионалам.

Россияне признались, что готовы сэкономить на фейерверках (23,5%) и праздничных нарядах (16,6%). Но самые большие траты все равно приходятся на продукты к праздничному столу – 25%, подарки – 23%, особые деликатесы – 17%.

Москва, Наталья Рязанова

© 2022, РИА «Новый День»