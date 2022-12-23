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NewDayNews.ru

Пятница, 23 декабря 2022, 10:05 мск

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Число экстремистских преступлений достигло трехлетнего рекорда

МВД России выявило рекордное число преступлений экстремистской направленности за 11 месяцев 2022 года. Их количество за год выросло на 43%, следует из отчета министерства.

«В январе-ноябре 2022 года зарегистрировано 2 109 преступлений террористического характера и 1 407 преступлений экстремистской направленности. На 43,1% больше, чем за 2021 год» – приводит данные ТАСС.

До этого количественный рост в данной категории преступлений происходил не так быстро. За 11 месяцев 2021 года было выявлено 983 экстремистских преступления, в 2020 году – 784.

Общественная палата РФ заявила, что против России началась новая фаза информационно-пропагандистской войны с целью посеять хаос и панику среди жителей страны. Поводом для очередной медиа-атаки стали частичная мобилизация и референдумы на бывших украинских территориях. В Интернете появилось множество фейков о ВС РФ и специальной военной операции, а также призывы к экстремизму.

Москва, Наталья Рязанова

© 2022, РИА «Новый День»

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