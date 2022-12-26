Минтруд напомнил о продолжительности новогодних каникул

Праздничные дни в России продлятся с 1 по 8 января, но россияне смогут отдохнуть на новогодних каникулах девять дней. Все благодаря тому, что 31 декабря выпало на субботу, выходной день, напомнили в Минтруде.

Еще два выходных дня, выпадающие на время каникул, помогут продлить выходные в феврале и мае.

«В январе 2023 года новогодние каникулы продлятся с 1 по 8 января. Напоминаем: выходные, совпадающие с нерабочими праздничными днями, переносятся в 2023 году с 1 января (воскресенье) на 24 февраля (пятницу) и с 8 января (воскресенье) на 8 мая (понедельник)», – говорится в сообщении министерства.

Более половины (51%) россиян заранее копят деньги на расходы во время праздников. Каждому третьему хватает текущих доходов, чтобы хорошо провести новогодние выходные.

Москва, Наталья Рязанова

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