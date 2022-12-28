Половина россиян проведет каникулы перед телевизором или компьютером

Почти половина (49%) опрошенных россиян планируют на новогодних каникулах смотреть ТВ или играть в компьютерные игры. Заняться зимним спортом намерены только 12% респондентов, следует из данных опроса ВТБ.

Порядка 35% планируют ходить в гости, еще 16% – отправиться за город, а 2% – за границу. Поездки по стране выбрали 6% опрошенных, из них треть намерены посетить исторические города, 21% – базы отдыха, 14% – горнолыжные курорты, 11% – санатории, 9% отправятся на море.

Подавляющее большинство (70%) респондентов планируют встречать Новый год дома, 11% – в гостях, 4% – за городом. Еще 3% отметят праздник в другом городе, 2% – в кафе или ресторане. Основные домоседы собрались в возрастной группе 45-59 лет (77%), реже всего такой вариант выбирали россияне 18-24 лет (58%).

«В гости отправятся 18% молодых респондентов и лишь 8% опрошенных клиентов старшего возраста. По сравнению с прошлым годом планы россиян на новогоднюю ночь практически не изменились», – цитирует отчет ТАСС.

Опрос проведен в декабре в городах России с населением 100 тыс. человек и более среди 1,5 тыс. клиентов российских банков в возрасте от 18 до 60 лет.

Большинство опрошенных (73%) россиян не ощущают приближения праздника или особого настроения. Менее трети (27%) респондентов находятся в предвкушении новогодних праздников.

Москва, Наталья Рязанова

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