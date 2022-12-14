Более 70% россиян не чувствуют приближение Нового года

Большинство опрошенных россиян не ощущают приближения праздника или особого настроения. Менее трети (27%) респондентов находятся в предвкушении новогодних праздников, следует из данных опроса финансового маркетплейса «Сравни» и мобильного приложения «Город».

41% опрошенных признался в отсутствии новогоднего настроения, еще 32% не поняли, чувствуют ли приближение праздника. Чуть менее половины респондентов готовятся к Новому году во второй половине декабря, а 23% оставляют все на последний момент. 19% респондентов начинают праздничные приготовления до середины декабря, а 14% – в ноябре, приводят данные «Известия».

Чаще всего опрошенные россияне встречают Новый год с родными (74%), или в гостях (14%), за городом (4%), рядом с городскими елками (3%), в ресторане (1%).

Более половины (60%) респондентов обязательно готовят подарки для родных, 19% – для всех близких, 7% – только для себя, 6% – для второй половинки, 3% – для друзей, а 2% радуют презентами коллег.

Более половины (55%) опрошенных россиян заранее копят на празднование Нового года. И порядка 12,4% респондентов планируют потратить на новогодние подарки от 25 до 50 тыс. рублей.

Москва, Наталья Рязанова

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