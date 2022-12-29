Опрос: у половины россиян нет новогоднего настроения

Каждый второй опрошенный россиянин признался в отсутствии новогоднего настроения. Об этом свидетельствуют результаты исследования сервиса SuperJob. Только примерно у трети респондентов (28%) есть праздничное настроение.

При этом 10% опрошенных имитируют радость, чтобы не расстраивать близких. Чаще всего это делают женщины (11%). Лишь 9% мужчин признались, что предпочитают прятать свои чувства.

Также радуется предстоящему празднику молодежь (43% среди граждан до 24 лет). Те, кто старше 45 лет, относятся к Новому году намного спокойнее (в этой возрастной группе новогоднее настроение у 22% опрошенных).

Опрос проводился 25-28 декабря в 377 населенных пунктах во всех федеральных округах РФ среди 1600 респондентов старше 18 лет.

Москва, Наталья Петрова

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