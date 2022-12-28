Безработица в России упала до минимума – Мишустин

Безработица в России в ноябре снизилась до исторического минимума в 3,7%, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

«Стабильной продолжает оставаться ситуация на рынке труда. В ноябре безработица достигла исторического минимума – 3,7%», – сказал Мишустин во время заседания правительства. Стенограмма опубликована на сайте кабмина.

Глава правительства подчеркнул, что ситуацию в стране удалось стабилизировать благодаря усилиям всех ветвей власти, которые действовали согласованно и быстро.

«В сжатые сроки были обеспечены меры, которые защитили внутренний рынок России от внешнего давления, поддержали развитие инфраструктуры в регионах, сохранили действующие сегодня производства», – сказал премьер.

В ноябре президент РФ Владимир Путин назвал стабильной ситуацию на рынке труда. Безработица находилась на уровне 3,9%, а среднемесячная зарплата по стране за восемь месяцев выросла на 12,7%.

Москва, Наталья Рязанова

© 2022, РИА «Новый День»