Почти 90% турок назвали США врагом страны

Около 90% опрошенных граждан Турции назвали США врагом своей страны. А вот отношение к России становится все более теплым: почти 73% пожелали партнерских отношений между Анкарой и Москвой, следует из данных опроса центра Gezici.

Президент центра Мурат Гезичи отметил, что современное турецкое общество отворачивается от Запада. При этом доверие к России растет. Так, 62% опрошенных считают Россию союзником Турции, а 72,8% высказались за установление хороших отношений между Москвой Анкарой, приводят данные «Известия».

Около 18,3% респондентов были отрицательного мнения о России.

Опрос проводился среди 2464 человек в 24 провинциях Турции в 2022 году.

В МИД Турции заявили, что тюркский мир не будет склоняться перед угрозами США и ЕС. Анкара отметила, что Вашингтон использует очень серьезные способы давления на другие страны ради проведения своей политики.

Анкара, Наталья Рязанова

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