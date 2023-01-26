Генпрокуратура признала Medusa Project нежелательной в России

Генпрокуратура признала нежелательной в России деятельность Medusa Project*. Об этом сообщается в телеграм-канале ведомства. В Генпрокуратуре считают, что деятельность издания «представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности Российской Федерации».

«По результатам изучения поступивших материалов Генеральной прокуратурой Российской Федерации принято решение о признании нежелательной на территории Российской Федерации деятельности иностранной неправительственной организации Limited liability company (SIA) «Medusa Project»* («Проект Медуза»), Латвийская Республика», – говорится в сообщении.

В Генпрокуратуре также сообщили, что информация о принятом решении направлена в Минюст России «для внесения сведений в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории Российской Федерации, и обнародования».

Юридическое лицо SIA Medusa Project* зарегистрировано в Латвии в 2014 году. 23 апреля 2021 года Минюст России внес издание Medusa Project* в реестр СМИ – иностранных агентов.

В понедельник, 23 января, Генпрокуратура признала нежелательной в РФ американскую организацию Andrei Sakharov foundation (Фонд Андрея Сахарова).

* признана Минюстом России иноагентом

Москва, Наталья Петрова

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