Депутаты предложили отменить страховые взносы для работающих пенсионеров

Депутаты Госдумы предложили вывести работающих пенсионеров из системы обязательного пенсионного страхования. Это поможет индексировать их пенсии и простимулирует работодателей принимать пенсионеров на работу, пишут «Известия».

Законопроект разработан фракцией ЛДПР, его планируется внести в Госдуму 30 января. Авторы отметили, что страховые взносы для работающих граждан и пенсионеров, продолжающих трудиться, одинаков. Но пенсии для этой категории россиян не индексировались с 2016 года.

Если пересчитать пенсии с учетом взносов, выплаченных за год, выплату можно увеличить. Депутаты обратили внимание на низкие коэффициенты для подобного перерасчета, которые не позволяют покрыть инфляцию.

«С августа 2022 года максимальное увеличение составило 354 рубля. Таким образом, действующее пенсионное законодательство в отношении работающих пенсионеров содержит механизм двойного ограничения размера страховой пенсии, что является несправедливым», – говорится в пояснительной записке.

Исключение работающих пенсионеров из системы обязательного пенсионного страхования позволит ежегодно индексировать их страховую пенсию и фиксированную выплату к ней.

В Пенсионном фонде заявили, что индексация пенсий работающим пенсионерам потребует дополнительных расходов бюджета и может негативно сказаться на жизни всех пожилых россиян. А отказ от индексации с 2016 года особо не повлиял на рынок труда или доходы населения.

Москва, Наталья Рязанова

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