Роструд напомнил о короткой рабочей неделе в феврале

Длинные выходные ожидают россиян в феврале, напомнили в Роструде. Благодаря переносу выходного дня на 24 февраля рабочая неделя будет очень короткой.

«В феврале наша страна отмечает День защитника Отечества, 23 февраля, который выпадает на четверг и будет выходным днем. Перенос выходного дня с воскресенья 1 января на пятницу 24 февраля позволит гражданам при пятидневной рабочей неделе отдыхать с 23 по 26 февраля», – сообщили в пресс-службе ведомства.

Работодателям напомнили, что продолжительность рабочего дня 22 февраля будет меньше на час, поскольку день предпраздничный. А вот для россиян с шестидневной рабочей неделей суббота, 25 февраля, останется рабочим днем.

В 2023 году в России не будет ни одной рабочей субботы для трудящихся на пятидневке. В феврале придется отработать 18 дней, что всего на день больше, чем в самом коротком рабочем месяце года – январе.

Москва, Наталья Рязанова

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