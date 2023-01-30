В России число беженцев из ЛДНР и Украины превысило пять миллионов

Более 5,2 млн человек прибыли в Россию с территории Донбасских республик и Украины с февраля 2022 года, передает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.

«На утро понедельника в РФ прибыли более 5,2 млн человек, включая 733 тыс. детей», – сказал собеседник.

По его словам, каждый день более четырех тысяч человек пересекают границу со стороны Украины. Почти 40 тыс. беженцев воспользовались пунктами временного размещения, остальные остановились у родственников или нашли жилье самостоятельно.

По данным управления верховного комиссара ООН по делам беженцев, Россия приняла 2 852 395 вынужденных переселенцев с территории Украины. Всего в Европы выехали 7 967 409 беженцев с февраля 2022 года.

Москва, Наталья Рязанова

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