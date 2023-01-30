Новый учебник истории могут передать в школы к следующему учебному году

Новый учебник истории России для старших классов планируется закончить в марте. Следующий учебный год школы могут начать с новой программой, сообщил министр просвещения Сергей Кравцов.

«Учебник для старших классов будет готов уже в марте. Надеюсь, что со следующего учебного года им смогут воспользоваться, он будет уже в школах», – сказал министр во время лекции.

Запись выступления опубликована на странице Минпросвещения во «ВКонтакте».

В октябре 2022 года министерство обещало ввести углубленный курс истории в школах для отражения попыток исказить историю страны. Вопросы по специальной военной операции планируется включить в программу ЕГЭ после того, как в рабочую программу школ и учебники добавят нужные сведения.

Москва, Наталья Рязанова

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