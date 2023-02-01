Население России уменьшилось на 860 тысяч человек за год

Численность россиян уменьшилась на 866,4 тыс. человек с прошлого января. Население России на 1 января 2023 года насчитывало 146 424 тыс. человек, передает «Интерфакс».

Численность жителей России снижается пятый год подряд, следует из данных, опубликованных на сайте Росстата. Январь 2022 года страна начинала с населением в 145 557,7 тыс. человек, а январь 2021 года – 146 171 тыс. человек.

Ведомство отметило, что данные на начало 2023 года собраны без учета новых регионов.

С января по ноябрь 2022 года естественная убыль населения составила 543,4 тыс. человек. Это в 1,74 раза ниже показателя за тот же период 2021 года – 945,1 тыс. человек.

Москва, Наталья Рязанова

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