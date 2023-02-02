В России утвердили концепцию преподавания истории в вузах

Утверждена концепция преподавания в вузах истории России в период до 2022 года. Обновленный курс будет содержать сведения по отраслевой, региональной и всемирной истории.
Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков представил концепцию на заседании экспертного совета по развитию исторического образования. Обновленный курс истории охватывает период с появления первых людей на территории России вплоть до событий 2022 года.
Замминистра Константин Могилевский заверил, что методические рекомендации для вузов подготовят в ближайшее время.
Трансляция заседания велась на Youtube-канале министерства.
Минпросвещения РФ сообщило, что в марте будет закончен новый учебник истории России для старших классов. К началу учебного года его отправят в школы.
Москва, Наталья Рязанова
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