В прошлом году от российского гражданства отказались 4,3 тысячи человек. Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел РФ. Одновременно впервые было зафиксировано снижение числа новых российских граждан, пишет РБК.

По данным диппредставительств и консульских учреждений России за рубежом, в 2022 году от российского гражданства отказались 4306 человек – это самый высокий показатель за последние три года. 3877 человек вышли из гражданства РФ в 2020-м и 4055 в 2021 году.

«С учетом того, что в 2020-2021 годах ввиду санитарно-эпидемиологических требований прием посетителей в российских заграничных учреждениях велся в ограниченном режиме, особых изменений в динамике количества обращений по вопросу оформления выхода из российского гражданства за рубежом не наблюдается», – отметили в министерстве.

При этом на территории России, как ранее сообщали в МВД РФ, за прошлый год было оформлено 40 выходов из гражданства.

Тем временем, зафиксировано уменьшение числа тех, кто, наоборот, получил российское гражданство. Как следует из миграционной статистики МВД, по сравнению с годом ранее число новых россиян снизилось на 6,4% и составило чуть более 691 тысячи человек. Чаще всего в прошлом году российское гражданство получали граждане Украины. На них пришлось почти 43% от общего количества соответствующих решений – почти 297 тысяч. На втором месте – граждане Таджикистана с показателем 174 тысячи. Далее следуют Армения (45 тыс.), Казахстан (42 тыс.), Узбекистан (27 тыс.) и Азербайджан (23 тыс.).

Москва, Зоя Осколкова

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