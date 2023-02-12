российское информационное агентство 18+

Конфликт на Украине

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Воскресенье, 12 февраля 2023, 14:32 мск

Новости Общество

Новости, Кратко, Популярное

Из пострадавшего района Турции вернулись 39 россиян

Группа из 39 граждан РФ вернулась в Россию после разрушительных землетрясений в Турции. Россияне жили и работали за границей, но попросили эвакуировать их на родину, сообщило посольство РФ в Турции.

Дипмиссия отметила, что россияне проживали вблизи пострадавших районов на юго-востоке Турции.

«Борт предоставила компания «Росатом», возводящая первую в Турции АЭС «Аккую». Сбор и отправку соотечественников организовали сотрудники посольства и Генконсульства в Анталье», – пояснили в посольстве.

Желающие эвакуироваться вылетели в Россию утром 12 февраля из аэропорта Аданы.

В турецком районе Хатай под завалами рухнувшего дома оказалась российская семья из четырех человек. Прибывшие на подмогу спасатели МЧС России отправились на помощь соотечественникам. В результате поисков они нашли тела мужчины и двух детей.

Москва, Наталья Рязанова

© 2023, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

В рубриках / Метки

Москва, Центр России, Общество, Россия, Турция,