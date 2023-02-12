Из пострадавшего района Турции вернулись 39 россиян

Группа из 39 граждан РФ вернулась в Россию после разрушительных землетрясений в Турции. Россияне жили и работали за границей, но попросили эвакуировать их на родину, сообщило посольство РФ в Турции.

Дипмиссия отметила, что россияне проживали вблизи пострадавших районов на юго-востоке Турции.

«Борт предоставила компания «Росатом», возводящая первую в Турции АЭС «Аккую». Сбор и отправку соотечественников организовали сотрудники посольства и Генконсульства в Анталье», – пояснили в посольстве.

Желающие эвакуироваться вылетели в Россию утром 12 февраля из аэропорта Аданы.

В турецком районе Хатай под завалами рухнувшего дома оказалась российская семья из четырех человек. Прибывшие на подмогу спасатели МЧС России отправились на помощь соотечественникам. В результате поисков они нашли тела мужчины и двух детей.

Москва, Наталья Рязанова

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