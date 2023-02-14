Число пенсионеров в России уменьшилось на 200 тысяч за год

Число пенсионеров в России снизилось на 232 тыс. человек за 2022 год и составило 41,78 млн человек. А работающих пенсионеров стало на 600 тыс. человек меньше, чем годом ранее, следует из данных Социального фонда России.

На учете в СФР на 1 января 2023 года пенсионеров стало меньше на 0,6%, а работающих – почти на 7% (7,9 млн человек). В 2021 году число пенсионеров уменьшилось на 970 тыс. человек. Число работающих пенсионеров в 2022 году стало рекордно низким за 18 лет: в 2004 году их было 7,8 млн, приводит данные РБК.

Число россиян на пенсии сокращается с 2019 года после увеличения пенсионного возраста. В 2020 году динамика ускорилась в связи с пандемией.

В 2022 году пенсии выросли на 11,94% и обогнали инфляцию. Средняя страховая пенсия по старости составила 20,6 тыс. рублей, социальная – 12,1 тыс., а выплата по инвалидности – 12,5 тыс.

Ранее россияне назвали желаемый размер пенсии – 46,4 тыс. рублей в месяц. За год запросы к уровню пенсии среди россиян выросли на 7,9%.

Москва, Наталья Рязанова

© 2023, РИА «Новый День»