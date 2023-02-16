Россиян предупредили о мошенничестве на маркетплейсах

Мошенники запустили новую схему обмана в преддверии праздников, когда россияне активно делают покупки на маркетплейсах. В итоге граждане могут потерять деньги и остаться без подарков для близких.

Угроза может таиться в комментариях под популярными товарами, предупредила аналитик группы анализа внешних цифровых рисков компании «Инфосистемы Джет» Екатерина Бакулина. Злоумышленники оставляют сообщения, что нашли тот же товар по более низкой цене. И предлагают ссылку всем желающим сэкономить.

«Обрадованная жертва переходит по ссылке и попадает на фейковый сайт-конкурент, где пестрят скидочные баннеры. Подобным образом мошенники могут «продавать» и гораздо более дорогие товары, даже сырье оптом, так что финансовый ущерб покупателя может быть существенным», – пояснила эксперт агентству «Прайм».

При попытке купить якобы более дешевый товар россияне проводят оплату, но покупку так и не получают. А деньги уходят на счет мошенников.

Бакулина посоветовала внимательно проверять, что написано в адресной строке. А лучше всего не переходить по внешним ссылкам, предложенным в комментариях.

Злоумышленники нашли способ нажиться на проблемах россиян с получением виз. Они перехватывают слоты автоматической записи в визовые центры, а затем продают их гражданам.

Москва, Наталья Рязанова

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