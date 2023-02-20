Рособрнадзор обсуждает возможность выдачи аттестатов выпускникам Курской, Белгородской и Брянской областей без ЕГЭ

Рособрнадзор прорабатывает возможность получения выпускниками школ в Курской, Белгородской и Брянской областях аттестатов по итогам текущих оценок, без экзаменов. Об этом сообщил журналистам глава ведомства Анзор Музаев. Он отметил, что многие школьники в этих регионах уже длительное время учатся в дистанционном формате.

«Пока рассматриваем и в правительстве тоже обсуждалась возможность, как в ковидные годы, организовать возможность для тех ребят, кто не планирует сдавать ЕГЭ, получить аттестат <...> в формате школьной аттестации», – приводит слова Музаева ТАСС.

Ранее Минпросвещения РФ и Рособрнадзор облегчили сдачу итоговых экзаменов выпускникам 9 и 11 классов в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях.

Напомним, осенью прошлого года школы в приграничных с Украиной районах Белгородской, Курской и Брянской областях перевели на дистанционный режим обучения для обеспечения безопасности на фоне участившихся обстрелов со стороны ВСУ.

Москва, Наталья Петрова

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