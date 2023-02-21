МРОТ в России дополнительно повысят на 10% в 2024 году

Минимальный размер оплаты труда в 2024 году будет дополнительно повышен на 10%. Индексацию проведут параллельно с запланированным повышением, заявил президент РФ Владимир Путин во время оглашения послания Федеральному Собранию.
«Предлагаю с 1 января следующего года вдобавок к запланированному повышению провести еще одно – на дополнительные 10%. Таким образом, минимальный размер оплаты труда вырастет на 18,5% и составит 19 242 рубля», – сказал президент.
Путин напомнил, что в 2022 году совокупная индексация размера МРОТ по итогам двух повышений составила почти 20%. Повышение МРОТ отвечает задаче, поставленной перед правительством РФ: тобы люди ощутили реальный рост заработных плат в России.
«Будем и дальше увеличивать минимальный размер оплаты труда, причем темпами, выше инфляции», – заверил глава государства.
Президент Путин поручил правительству РФ обеспечить уровень МРОТ в 2023 году с опережением инфляции.
Москва, Наталья Рязанова
© 2023, РИА «Новый День»
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