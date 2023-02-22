СМИ: правительство одобрило право отцов на накопительную пенсию за счет маткапитала

Правительство РФ одобрило инициативу разрешить отцам использовать материнский капитал для формирования накопительной пенсии. Эксперты отметили особую важность законопроекта в связи с расширением программы поддержки материнства на новые регионы.

Законопроект внесен в Госдуму осенью 2022 года. Правительство готово дать положительное заключение на него, если авторы доработают финансово-экономическое обоснование, пишут «Известия» со ссылкой на проект заключения кабмина.

Сейчас направить маткапитал на накопительную пенсию могут только матери. В случае принятия закона смогут или матери, или отцы, т.е. число получателей маткапитала не изменится. Но может измениться число получателей пенсии, отметили в правительстве. Мужчины могут оформить маткапитал, если усыновили ребенка в одиночку, если мать ребенка умерла или лишена родительских прав.

Член президиума Союза отцов, эксперт «Народного фронта» Павел Склянчук подчеркнул важную роль инициативы для отражения равенства мужчины и женщины в воспитании детей. А для жителей новых регионов РФ выплата станет реальной мерой поддержки в жилищном вопросе.

Управляющий партнер компании «Метриум» Надежда Коркка отметила, что для москвичей маткапитал может сыграть роль приятного бонуса, поскольку покрывает лишь часть первоначального взноса по ипотеке. В Донецке же однокомнатную квартиру можно купить от 500 тыс. рублей, а двухкомнатную – от 700 тыс., и средства маткапитала помогут решить жилищный вопрос.

Ранее Госдума разрешила россиянам получать ежемесячную выплату из средств материнского капитала, но не более регионального прожиточного минимума для детей за один раз.

Москва, Наталья Рязанова

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