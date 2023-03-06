Уровень безработицы в РФ обновил исторический минимум

Безработица в России снизилась до 3,6%, установив новый рекорд, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова. Численность безработных россиян составила 563,6 тысячи, сообщила пресс-служба правительства РФ.

«Уровень безработицы по методологии МОТ в январе обновил исторический минимум и составил 3,6%. Число зарегистрированных безработных составляет 563,6 тыс. человек, работников в простое – 49 тыс. человек, что на 35 тыс. меньше, чем в начале года», – сказала Голикова на заседании межведомственной рабочей группы по рассмотрению ситуации на рынке труда.

В регионах продолжают использовать меры для обеспечения занятости. 24 тыс. человек заняты в оплачиваемых общественных и временных работах. По программе субсидирования найма работодатели направили заявки на 41 тыс. рабочих мест.

В России почти половина безработных – женщины. В Госдуме выяснили, что россиянки гораздо дольше ищут работу, в среднем, более полугода.

Москва, Наталья Рязанова

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