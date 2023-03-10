Госзнак ответил на информацию о возобновлении выдачи загранпаспортов на 10 лет

Госзнак в настоящее время изготавливает загранпаспорта нового образца – с биометрическими данными по полученным ранее заявкам. Об этом сообщила пресс-служба предприятия.

«При этом говорить о ритмичности поставок комплектующих и, соответственно, производства таких паспортов в обычном режиме пока преждевременно», – сказано в сообщении на сайте Госзнака. Там добавили, что МВД России сообщит о возобновлении приема заявок на получение загранпаспортов со сроком действия 10 лет.

Ранее сегодня телеграм-канал Baza со ссылкой на источник в Госзнаке сообщил, что в России возобновляется выпуск биометрических заграничных паспортов. Отмечалось, что печать загранпаспортов нового поколения возобновилась в стандартном режиме, но из-за большого количества накопившихся заявок срок получения может быть увеличен.

Прием заявок на выпуск биометрических загранпаспортов был временно приостановлен 2 февраля 2023 года. В Госзнаке связали приостановку с высоким спросом на загранпаспорта и, соответственно, на микросхемы, которые встраиваются в бланк документа.

Москва, Наталья Петрова

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