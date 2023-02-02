В Гознаке объяснили приостановку выдачи загранпаспортов на 10 лет

В Гознаке связали приостановку выдачи заграничных паспортов нового образца с возросшим спросом на загранпаспорта и на микросхемы для них. Там пообещали, что производство загранпаспортов будет восстановлено в течение месяца после перенастройки оборудования производителя микросхем.

«В последние месяцы на Гознак поступал повышенный объем заявок на персонализацию заграничных паспортов, тем самым существенно увеличив потребность в микросхемах, которые встраиваются в бланк заграничного паспорта», – говорится в сообщении пресс-службы предприятия.

В настоящее время производитель этих микросхем – компания «Микрон» – «осуществляет перенастройку оборудования и оптимизирует технологические процессы», чтобы соответствовать возросшему спросу на данные микросхемы, уточнили в Гознаке.

«Мы рассчитываем, что после ее завершения ритмичность производства и персонализации заграничных паспортов будет восстановлена в течение месяца», – подчеркивается в сообщении.

Ранее сегодня на портале «Госуслуги» появилось официальное уведомление о приостановке выдачи загранпаспортов нового образца (на 10 лет) со 2 февраля. Теперь можно подать заявку лишь на паспорт старого образца со сроком действия 5 лет.

До этого пользователи портала сообщали о проблемах с оформлением биометрического загранпаспорта. В полученных ими уведомлениях указывалось, что оформление и выдача заграничных паспортов нового поколения «приостановлено предварительно до второй половины марта 2023 года». Это объяснялось технической причиной на стороне Московской печатной фабрики АО «Гознак».

Москва, Наталья Петрова

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