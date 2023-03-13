Минпросвещения поддержало идею о значках для школьной формы

Минпросвещения РФ поддержало идею введения школьных значков как элемента формы учеников. Об этом говорится в ответе замглавы ведомства Андрея Корнеева на письмо авторов инициативы.

«Минпросвещения России рассмотрело ваши предложения по вопросу введения ношения значков в общеобразовательных организациях, а также разработки и утверждения дизайна значков и сообщает, что концептуально поддерживает указанные предложения», – говорится в документе.

По словам Корнеева, разработка и утверждение дизайна значков будут проходить совестно с Российским движением детей и молодежи «Движение первых».

В настоящее время образовательные организации имеют возможность в своих локальных актах определить значки как элемент школьной формы. Минпросвещения предложило обязать региональные власти устанавливать общие требования к школьной форме на уровне региона. «После внесения соответствующих изменений в закон об образовании уполномоченным органам будет рекомендовано определять значки как элемент школьной формы», – добавил замглавы ведомства.

Москва, Зоя Осколкова

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