Число вакансий для работников со знанием китайского выросло на 40%

Спрос на работников, знающих китайский язык, увеличился на 42% в первом квартале 2023 года. По итогам 2022 года рост составил 70%, следует из данных рекрутинговой компании HeadHunter.

Чаще всего китайский язык требуется в сферах продаж, логистики и перевозок, промышленности. За 2022 год российские компании указали знание китайского в требованиях к 7,6 тыс. вакансий с зарплатой 50-90 тыс. рублей.

Соискатели со знанием китайского чаще ищут работу переводчика или преподавателя. За первый квартал 2023 года они разместили 33 тыс. резюме – в девять раз больше, чем размещено вакансий.

По данным РБК, в 2022-2023 годах российские вузы расширяют программы по изучению китайского языка. В двух университетах будут впервые готовить инженеров, экологов, ИТ-специалистов, гидов-экскурсоводов со знанием китайского.

Сервис SuperJob отметил, что знание английского или китайского языка в среднем увеличивает заработок специалиста на 18%.

Уже в мае 2022 года резко вырос спрос на специалистов со знанием китайского языка. Эксперты объяснили это переориентацией бизнеса в сторону Азии из-за антироссийских санкций.

Москва, Наталья Рязанова

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