В России резко выросла потребность в специалистах со знанием китайского

В России с начала 2022 года наблюдается спрос на специалистов, владеющих китайским языком. Это связано с переориентацией бизнеса в сторону Азии из-за антироссийских санкций. По мнению экспертов, в дальнейшем потребность в знающих китайский работниках будет только расти.

Согласно исследованию, проведенному платформой по поиску работы Headhunter и мультисервисным оператором логистических услуг компании ПЭК, только за апрель число вакансий для таких специалистов увеличилось по сравнению с аналогичным периодом прошлого года почти вдвое, передает РБК. Число вакансий показало прирост 58% год к году. Показатель рос двузначными темпами каждый месяц, причем в апреле – наиболее динамично (в январе – на 42% год к году, в феврале – на 54%, в марте – на 54% и в апреле – на 80%).

Самыми востребованными профессиями являются переводчики, менеджеры по продажам/работе с клиентами, менеджеры по закупкам и руководители проектов. Наибольшее количество специалистов со знанием китайского языка требуется в сфере логистики, розничного ретейла, ИТ-компаниях, производстве и продаже бытовой техники и электроники, производстве и продаже непродовольственных товаров народного потребления и поставке услуг для бизнеса.

Из-за антироссийских санкций и выхода иностранных поставщиков с российского рынка многие компании переориентируют свой бизнес на азиатский рынок. Вырос спрос на комплексную логистику из Китая, а импортерам нужно несколько месяцев, чтобы полностью перестроиться.

Москва, Зоя Осколкова

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