Почти 40% россиян выбрали для идеального выходного ленивый отдых

Каждый пятый опрошенный россиянин назвал идеальным выходным день, проведенный на морском берегу. Примерно столько же предпочли бы лежать в кровати, следует из данных исследования ЮMoney и Rambler&Co.

Порядка 21% респондентов хотели бы провести свой идеальный выходной на берегу моря или океана, 18% – в кровати. Около 14% выбрали бы активный отдых на природе, еще 6% – компьютерные игры. Только 1% опрошенных предпочел на день отказаться от гаджетов и устроить цифровой детокс.

При этом, 2% респондентов заинтересованы в общении с искусственным интеллектом, 17% любят проводить время с питомцами, 19% – с друзьями. Порядка 24% опрошенных выбрали одиночество для идеального выходного.

Обычно опрошенные россияне проводят выходные за городом (15%), общаются в соцсетях (14%), ходят на прогулки в парк (13%). По 7% респондентов тратят свободное время на походы в кино и на выставки или клубы и в рестораны, и столько же сидят в приложениях для знакомств, приводят данные «Известия».

Исследование проведено с участием около 237 тыс. респондентов.

Перед новогодними каникулами 49% опрошенных россиян признались, что намерены сидеть перед телевизором или компьютером. Менее 20% выбрали бы поездки за город или занятия зимними видами спорта на свежем воздухе.

Москва, Наталья Рязанова

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