Минпросвещения: третью смену ликвидировали во всех российских школах

В России не осталось школ, где бы дети учились в третью смену. Об этом сообщил министр просвещения РФ Сергей Кравцов.
«К началу этого учебного года у нас ликвидирована третья смена. По статистике, в стране у нас нет третьей смены», – сказал Кравцов на заседании итоговой коллегии Министерства просвещения России.
О том, что 2023 году вопрос с третьей сменой в школах будет решен, глава Минпросвещения говорил на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства в конце января прошлого года. На тот момент третья смена сохранялась в школах Тувы, Бурятии, Дагестана и Чечни.
Москва, Зоя Осколкова
© 2023, РИА «Новый День»
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