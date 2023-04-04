Путин пообещал рост реальных зарплат на 3-5%

Реальные зарплаты в России вырастут на 3-5%, заявил президент РФ Владимир Путин. Это связано с устойчивым снижением инфляции.

«Мы думаем, что реальная заработная плата в целом по стране должна вырасти где-то на 3-5%, а располагаемые доходы населения – где-то на 2-3%. Потому что инфляция у нас совсем другая. Пик инфляции был 17%, а по результатам марта этого года она будет скорее всего меньше 4% и имеет тенденцию к снижению», – сказал Путин во время встречи с рабочими завода «Тулажелдормаш».

Президент пояснил, что при замедлении роста цен и повышении зарплат «реальные доходы граждан должны расти». Он подчеркнул, что речь о средних показателях по стране, но это отражает «общую тенденцию», передает «Интерфакс».

Ранее президент Путин назвал скромным рост заработных плат и реально располагаемых доходов россиян. Но оба показателя вновь стали расти, а это ключевой индикатор качества экономической политики. С октября 2022 года по март рост реальной зарплаты составил 03%, 0,4%, 0,6%.

Тула, Наталья Рязанова

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