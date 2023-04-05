Депутаты предложили продлить майские выходные с 1 по 9 мая

В Госдуму внесен законопроект о долгих выходных с 1 по 9 мая. Депутаты партии «Новые люди» предложили сократить новогодние каникулы, но продлить отдых в мае.

«Сегодня наша фракция внесла законопроект о том, чтобы майские праздники стали наконец длинными праздниками. Толку оттого, что мы уезжаем на три дня, потом приезжаем, потом опять возвращаемся на дачу, очень мало», – сказал вице-спикер Госдумы Владислав Даванков.

Авторы законопроекта предложили перенести на май четыре дня с новогодних выходных. Планируется, что тогда россияне смогут отдыхать с 1 по 9 мая включительно, пишет агентство «Прайм».

В текущем году праздничные выходные продлятся с 29 апреля по 1 мая и с 6 по 9 мая. Новогодние каникулы продлились девять дней благодаря тому, что 31 декабря выпало на субботу. Официально нерабочими были дни с 1 по 8 января.

Москва, Наталья Рязанова

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