Каждый пятый россиян стал хуже питаться за минувший год

Каждый пятый опрошенный россиянин (19%) заявил, что качество его питания ухудшилось за минувший год. При этом, граждане тратят на продукты от 6 до 30 тыс. рублей в месяц, следует из данных совместного исследования НАФИ и Росконгресса.

Более половины опрошенных россиян удовлетворены качеством питания и количеством продуктов. Они уверены, что в их питании ничего не изменилось. 19% респондентов заявили о снижении качества своего питания за последний год. В среднем, россияне тратят на продукты 6-30 тыс. рублей в месяц.

Порядка 82% опрошенных при выборе продуктов ориентируются на цену, а 88% – на скидки и акции. Подавляющее большинство (90%) респондентов выбирают продукты знакомых и заслуживших доверие марок. 59% опрошенных выбирают вкусные, а не полезные продукты, 46% – отмечают маркировку «био», «эко» или «органик», но не придают ей особого значения.

При этом, 61% участников опроса считают, что хорошо знакомы с правилами здорового питания, о недостаточных знаниях сказали лишь 32%. Больше половины (66%) опрошенных едят 3-4 раза в день, а 49% почти каждый день готовят свежую еду. Хотя 25% респондентов не соблюдают никаких самоограничений в еде.

В январе россияне стали оставлять в продуктовых магазинах на 20% больше денег, чем в январе 2022 года. Средний чек составил 600 рублей и подрос из-за роста цен на мясо на 15%, помидоры – на 20%, сахар – на 11%.

Москва, Наталья Рязанова

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