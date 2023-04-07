Рынку труда предсказали скачок спроса на кандидатов 50+

Рынку труда в 2023 году предстоит «драка за кадры», предупредила директор центра карьеры корпорации «Синергия», HR-стратег Анна Рудакова. По ее мнению, многие российские компании обратят внимание на кандидатов 50 лет и старше.

Отъезд за границу части трудоспособных россиян и мигрантов, ковидные ограничения, частичная мобилизация приведут к скачку внимания к возрастным соискателям. Их доля на рынке труда за год выросла с 5% до 17%.

«Драка за кадры, так можно назвать то, что будет происходить на рынке труда в 2023 году. Работодатели будут очень активно обращать внимание на рынок 50+. Они более лояльны к рынку и не стремятся хватать звезды с неба. Им главное иметь работу и в целом ощущать некое спокойствие», – пояснила Рудакова в беседе с РИА Новости.

Популярность кандидатов 50+ обусловлена тем, что они не требуют сразу заоблачную зарплату и их много в рабочих профессиях, которыми молодежь овладевает неохотно. Они склонны следовать правилам, поэтому востребованы в юриспруденции, кадрах, финансах, строительстве, инженерных профессиях.

Эксперт отметила, что для успеха кандидатам все равно нужно быть активными: позиция «ищу работу, чтобы от меня отстали» на собеседовании не поможет получить должность.

Аналитики отметили рост кандидатов, готовых трудоустроиться за рубежом. В 2020 году 47% соискателей были готовы покинуть страну ради работы, теперь их стало 58%.

Москва, Наталья Рязанова

© 2023, РИА «Новый День»