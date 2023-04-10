Россиянам стали чаще предлагать работу за рубежом

С начала года выросло число соискателей в России, которые получили предложения о работе за границей. Об этом свидетельствует исследование, проведенное порталом по поиску работы HeadHunter.

За три месяца 2023 года предложения о работе за границей получили почти 96 тысяч соискателей из России. При этом компания может быть как зарубежной, так и российской, но находиться она должна за пределами РФ, передает РБК.

Интерес к российским специалистам вырос практически во всех дружественных странах. Россияне получают больше приглашений из Сербии, Турции, Индонезии, Объединенных Арабских Эмиратов, Мексики, Киргизии, но Китай и Индия стали исключениями.

Государства с санкционной политикой в отношении России также стали чаще приглашать граждан РФ на работу. Так, россиян в три раза чаще, чем год назад, стали звать на работу компании, находящиеся в США.

Ранее стало известно, что среди российских специалистов, которые ищут работу, увеличилось число тех, кто готов трудоустроиться за рубежом. В 2020 году доля соискателей, готовых к эмиграции, составляла 47%. Согласно последним данным, 58% ищущих работу россиян готовы покинуть страну.

Москва, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»