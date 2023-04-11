Россиянам рассказали, где дешевле всего сыграть свадьбу

Свадебное торжество дороже всего обойдется москвичам и ростовчанам, а дешевле всего – жителям Уфы и Челябинска, следует из данных ювелирного холдинга Sokolov и маркетплейса услуг YouDo.

Свадьба обойдется россиянам дороже 100 тыс. рублей в Москве, в 97 тыс. рублей в Ростове-на-Дону, в 97 177 рублей в Санкт-Петербурге. Это самые дорогие города для организации торжества. Меньше всего по России придется потратить женихам и невестам из Челябинска – 64 822 рубля, Уфы – 66 324 рубля.

Согласно исследованию, затраты на свадьбу в Екатеринбурге составят 84 497 рублей, в Новосибирске – 75 323 рубля, в Казани – 72 тыс. рублей, в Краснодаре – 71 801 рубль, приводит данные РИА Новости.

Аналитики учли стоимость колец для помолвки и регистрации, затраты на услуги свадебного фотографа, стилиста и визажиста, а также организатора и ведущего, декоратора, бармена и повара. Спрос на услуги по подготовке свадебных торжеств в феврале-марте вырос на 41% по сравнению с тем же периодом прошлого года.

В октябре 2022 года число заключенных браков в России выросло на 54% по сравнению с октябрем 2021 года. По данным Росстата, зарегистрировано 127 250 браков.

Москва, Наталья Рязанова

© 2023, РИА «Новый День»