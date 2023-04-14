SuperJob: 40% россиян сталкивались с психологическим насилием на работе

Доля жалующихся на психологическое насилие россиян выросла до 40%. Чаще всего с ним сталкивались опрошенные 25-34 лет, следует из данных исследования SuperJob.

«Число россиян, жалующихся на абьюз на работе, растет: 31% в 2019 году, 40% сейчас. 23% россиян сталкивались со злоупотреблением руководства властью, 15% – с унижениями, 13% – с эмоциональным давлением», – цитирует отчет об исследовании РИА Новости.

Около 45% опрошенных заявили, что никогда не сталкивались с психологическим насилием, остальные воздержались от ответа. Респонденты 25-34 лет чаще остальных говорили об этой проблеме.

Почти треть опрошенных назвала основными примерами психологического насилия на рабочем месте добровольно-принудительную сверхурочную работу, не относящиеся к рабочим обязанностям поручения, задержку зарплаты. 13% сталкивались с психологическим давлением, 12% – с оскорблениями и криками, 11% – с угрозами и шантажом, 8% – с хамством и грубостью, 7% – с высокомерием и пренебрежением.

Исследование проведено при участии трех тысяч экономически активных граждан с опытом работы из всех округов страны.

В России также выросло число женщин, которые сталкиваются с харассментом на работе со стороны коллег и начальства. 11% респонденток заявили о неподобающем поведении сослуживцев. В 2020 году их было 7%.

Москва, Наталья Рязанова

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