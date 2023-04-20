Минтруд напомнил о двух коротких рабочих неделях в мае

Две короткие недели ждут россиян в мае, напомнили в министерстве труда и социальной защиты РФ. Граждане смогут отдохнуть дополнительно 1, 8 и 9 мая.

«Месяц начинается с длинных выходных с 29 апреля по 1 мая. На первой неделе будет всего четыре рабочих дня: со 2 по 5 мая», – говорится в сообщении пресс-службы министерства.

Россияне будут отдыхать с 6 по 9 мая, после чего их ждет еще одна короткая неделя. Рабочими будут всего три дня: с 10 по 12 мая.

В Госдуму внесен законопроект о долгих выходных с 1 по 9 мая. Авторы предложили перенести четыре дня с новогодних выходных на май. Тогда россиянам не придется прерывать дачные работы и возвращаться в город на несколько рабочих дней.

Москва, Наталья Рязанова

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